Logan, candidat belge de Top Chef, explique sa méthode de cuisson inédite: les chefs n'y comprennent RIEN (vidéo)

3 Belges ont entamé le concours Top Chef cette année. Et parmi eux, Logan, candidat provenant de la région de Dinant. Lorsque les chefs jurés viennent à sa rencontre, ils découvrent directement le grain de folie du jeune chef, qui leur explique qu'il va cuire son poisson grâce à "des sacs de jute comme si on était dans un four à vapeur avec de l'eau de mer".

"J'ai hâte de voir ça parce que j'ai du mal à…", lance Glenn Viel, sceptique. "Je ne vois pas comment ça va marcher", lance Hélène Darroze, également interrogative.

Il essaye de s'expliquer un peu mieux, mais sans succès. "On est tous un peu perplexes, on ne comprend pas bien", ajoute Philippe Etchebest.

À la dégustation, les chefs sont séduits et Logan est directement intégré à la brigade de Paul Pairet. C'est donc bien parti pour le candidat belge !