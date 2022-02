Sophie Turner et Joe Jonas seront bientôt parents pour la seconde fois (photo)

Sophie Turner et Joe Jonas vont devenir parents pour la seconde fois. L'actrice a en effet dévoilé son joli ventre rond lors d'un balade avec son mari.

C'est lors d'une virée en amoureux dans les rues de Los Angeles que Joe Jonas et Sophie Turner ont révélé, de façon non officielle, attendre leur second enfant. L'actrice, connue pour son rôle dans Game of Thrones, affichait en effet un joli ventre rond sous une petite robe verte.

En juillet 2020, le couple avait accueilli son premier enfant, une petite fille prénommée Willa. On ne sait pas encore si elle aura une petite soeur ou un petit frère.

En couple depuis 2016, Joe Jonas et Sophie Turner se sont mariés en 2019 à Las Vegas, avant de s'unir à nouveau dans le sud de la France. Par le passé, l'actrice britannique avait confié à US Weekly qu'elle souhaitait "une grande famille".