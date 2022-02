Jennifer Aniston est inquiète que les secrets de son divorce avec Brad Pitt soient révélés

Jennifer Aniston est inquiète que la publication des mémoires de Matthew Perry ne révèle des détails personnels sur son divorce avec Brad Pitt. L'acteur, qui a interprété Chandler Bing dans la série emblématique "Friends", a révélé que ses mémoires intitulées "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" devraient sortir en novembre de cette année.

Annonçant la nouvelle à ses 7,8 millions d'abonnés Instagram plus tôt ce mois-ci, Matthew a déclaré : "Tant de choses ont été écrites sur moi dans le passé. Je pensais qu'il était temps que les gens entendent parler de moi par moi. Les hauts étaient hauts, les bas étaient bas. Mais j'ai vécu pour raconter mon histoire, même si parfois il semblait que je n'en serai pas capable. Et tout est là-dedans. Je m'excuse, ce n'est pas un livre pop-up."

Selon le Mirror, Jennifer Aniston, qui a joué le rôle de Rachel Green dans la série, serait inquiète que son livre puisse révéler des secrets entourant son divorce avec la star hollywoodienne Brad Pitt.

Le nouveau livre de Matthew Perry devrait sortir en novembre. Un proche de la star a déclaré à Closer Magazine que l'actrice était très nerveuse du contenu à paraître. Le divorce de Jennifer Aniston et Brad Pitt est survenu un an après la fin de la série Friends. Brad Pitt étant tombé amoureux d'Angelina Jolie alors que le couple tournait Mr & Mrs Smith en 2004.

Et cette source de poursuivre: "Matthew était courant de beaucoup de détails de l'un des divorces les plus médiatisés de l'histoire du showbiz, il sait que ce sera quelque chose que tout le monde voudra savoir", explique un proche. "Mais Matthew "ne la trahira jamais" malgré la séparation du couple ces dernières années. Elle est parfaitement consciente qu'elle lui a à peine parlé ces dernières années et que le lien étroit qu'ils partageaient s'est beaucoup dissipé", a-t-il ajouté.