Le coup de colère de Chrissy Teigen en pleine fécondation in vitro: "Arrêtez de me demander si je suis enceinte"

La top-modèle Chrissy Teigen a récemment révélé la semaine dernière qu'elle subissait une "Fécondation in vitro" et prévoyait d'élargir sa fratrie. Après avoir perdu un bébé à 20 semaines de grossesse, Chrissy Teigen avait confié ne plus pouvoir avoir d'enfant. L'épouse du chanteur John Legend semble s'être résolue à recommencer une "Fécondation in Vitro", comme elle l'a confié sur les réseaux sociaux.

Dans une longue légende, la personnalité médiatique franche a expliqué qu'elle essayait un autre cycle de fécondation in vitro. "J'en ai parlé dans mes Stories, mais je voulais vous faire savoir que je suis plongée dans un autre cycle de FIV pour sauver autant d'œufs que possible et, espérons-le, créer des embryons solides et sains", a-t-elle déclaré.

"Honnêtement, les injections ne me dérangent pas… elles me font me sentir comme un médecin / chimiste… mais les ballonnements sont une salope."

Elle a ensuite lancé un appel à ses fans en écrivant: "Je vous supplie humblement d'arrêter de me demander si je suis enceinte parce que même si je sais que c'est dit avec de bonnes intentions, c'est juste un peu nul à entendre parce que je suis le contraire d'être enceinte !'