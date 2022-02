The Weeknd filmé en train d’embrasser un mannequin célèbre (vidéo)

Le chanteur a été aperçu en train d’embrasser Simi Khadra lors de la fête qu’il organisait pour son 32ème anniversaire.

The Weeknd et Simi Khadra sont-ils en couple ? Les deux artistes ont en tout cas été filmés en train d’échanger un langoureux baiser samedi dernier, lors de la soirée d’anniversaire du chanteur. L’interprète de "I feel it coming" fêtait effectivement ses 32 bougies au club Delilah à Las Vegas, avec ses amis, dont de nombreuses stars, Drake, notamment.

The Weeknd et Simi Khadra ont été aperçus ensemble à plusieurs reprises au début du mois de février, en train de dîner ensemble à Los Angeles, relatait E ! News. Néanmoins, une source citée par le média affirmait que les deux jeunes gens n’étaient pas en couple et étaient des amis de longue date.

Simi Khadra, Palestinienne de 28 ans, mannequin et Dj, n’est pas la seule à qui l’on a prêtée une relation avec The Weeknd ces derniers mois. La possibilité d’une amourette avec Angelina Jolie avait été envisagée lorsque les deux stars avaient été photographiées en train de dîner ensemble. Auparavant, l’artiste a eu des relations avec Selena Gomez et Bella Hadid.