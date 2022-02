Tir mortel d'Alec Baldwin: l'époux de la victime "très en colère" contre l'acteur

L'époux de la cinéaste tuée par le tir d'un revolver sur le tournage du film "Rust" l'an dernier tient l'acteur Alec Baldwin pour responsable et s'est dit "très en colère" qu'il cherche à s'exonérer.



Au moment du drame, le 21 octobre 2021 dans un ranch de Santa Fe (Nouveau-Mexique), Alec Baldwin manipulait un revolver tandis qu'il travaillait une scène avec la directrice de la photographie Halyna Hutchins. On lui avait présenté l'arme comme étant inoffensive car elle était censée ne contenir que des balles factices mais le coup était parti, blessant mortellement la cinéaste de 42 ans.

Son époux, Matt Hutchins, a déclaré lors d'une interview à la chaîne NBC qu'il trouvait "absurde l'idée que la personne qui tient l'arme et la déclenche ne soit pas responsable". "Mais la sécurité concernant les armes n'était pas le seul problème sur ce tournage. Un certain nombre de critères en vigueur dans la profession n'étaient pas appliqués et il y a de nombreux responsables" du décès, poursuit-il dans un extrait de cette interview, qui doit être intégralement diffusée jeudi.

Alec Baldwin ne se sent pas "responsable"

Dans un entretien télévisé, Alec Baldwin avait déclaré ne se sentir ni coupable ni même "responsable" de la mort d'Halyna Hutchins, assurant que c'est elle qui lui avait demandé de pointer vers elle son revolver et que le coup était parti sans qu'il ait pressé la détente. "J'ai le sentiment que quelqu'un est responsable pour ce qui s'est passé et je ne peux pas dire qui c'est, mais je sais que ce n'est pas moi", avait dit l'acteur, qui est aussi l'un des producteurs de "Rust".



Interrogé sur sa réaction en voyant cet entretien, Matt Hutchins a répondu qu'il s'était senti "très en colère". "J'étais tellement en colère de le voir parler de sa mort en public, de manière aussi détaillée, pour finir par rejeter toute responsabilité alors qu'il venait de décrire comment il l'avait tuée", dit-il. Sollicités par l'AFP, les avocats d'Alec Baldwin n'avaient pas encore réagi.

Une plainte déposée contre l'acteur



La semaine dernière, l'époux et le fils d'Halyna Hutchins ont porté plainte au civil contre l'acteur, mettant notamment en cause son "comportement dangereux". L'avocat de la famille avait aussi accusé les mesures d'économies décidées par l'acteur et les autres producteurs du western à petit budget d'avoir abouti à la mort d'Halyna Hutchins. Cette plainte s'ajoute à de nombreuses autres procédures civiles déjà engagées ces derniers mois par des membres de l'équipe du film.



Une enquête criminelle est parallèlement toujours en cours. Les policiers cherchent notamment à savoir comment des munitions réelles ont pu se trouver sur le tournage, ce qui est en théorie formellement interdit.