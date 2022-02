Kanye West prêt à tout pour reconquérir Kim Kardashian: son nouvel album est truffé de références à sa belle

Moins d'un an après la très attendue sortie de son album "Donda", Kanye West promet déjà un "Donda 2", qui sera dévoilé très prochainement. Et puisque le rappeur est prêt à tout pour reconquérir Kim Kardashian, "Donda 2" est truffé de références à sa belle. Mais aussi à son nouveau compagnon, Pete Davidson...

Kanye West est vraiment prêt à tout pour reconquérir Kim Kardashian. Accusé d'harcèlement, d'incitation à la violence et de comportement toxique, Kanye West n'en démord pas pour autant. Toujours autant déterminé à récupérer son ex-femme, le rappeur ne fait pas les choses à moitié: "Donda 2", suite de son album sorti l'an dernier, est truffé de références à Kim Kardashian.

La voix de Kim sur un morceau du rappeur

La sortie de "Donda 2" est imminente: Ye l'a joué en avant-première ce mercredi à Miami. Les spectateurs ont ainsi pu découvrir les morceaux qui composent l'album. Et à leur grande surprise, la voix de Kim Kardashian apparaît sur l'un d'entre eux.

Ainsi, pour le morceau Sci-Fi, Kanye West a utilisé un extrait du monologue de Kim dans l'émission Saturday Night Live, dont elle était l'invitée en octobre dernier : "J'ai épousé le meilleur rappeur de tous les temps. Il est aussi l'homme noir le plus riche des États-Unis. Un génie bourré de talents qui m'a donné quatre magnifiques enfants". Un passage que Ye a "samplé" !

Même Pete Davidson, le nouveau compagnon de Kim, a son couplet. Sur la chanson Eazy, Ye fait une référence à son grave accident de voiture survenu en octobre 2002 et affirme : "Dieu m'a sauvé de cet accident, uniquement pour que je puisse tabasser Pete Davidson".

Sur un autre morceau, We Did It Kid, Kim Kardashian est à nouveau mentionnée. Mais cette fois, c'est par le rappeur Offset du groupe Migos : "On aide Ye à trouver Kim, dans une Maybach noire".

Ye est amoureux de Kim depuis de nombreuses années. En 2012, il réussit enfin à la conquérir. L'année suivante, en 2013, le couple donne naissance à son premier enfant, North, âgé de 8 ans aujourd'hui. Ils se sont ensuite fiancés en 2013 à la date d'anniversaire de Kim. Puis, enfin, mariés en 2014 à Florence, en Italie. Kim et Kanye ont ensuite accueilli leurs trois autres enfants, Saint, 6 ans, Chicago, 3 ans et Psalm, 2 ans.

Mais depuis 2016, année du vol à main armée subi par Kim et de la dépression nerveuse de Kanye, le couple faisait l'objet d'insistantes rumeurs de séparation. Il y a un an (19 février 2021), la star de télé-réalité demandait officiellement le divorce. Un divorce qu'elle souhaite voir prononcer, ayant refait sa vie avec le comédien star de l'émission Saturday Night Live, Pete Davidson.

Kanye a fait mine de passer à autre chose en entamant une relation avec l'actrice Julia Fox. Mais ils se sont séparés à peine deux mois après le début de leur relation.