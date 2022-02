Moment rare: Julien Doré partage un adorable cliché avec son fils

Habituellement très discret sur les réseaux sociaux en ce qui concerne sa vie privé, Julien Doré vient pourtant de partager un tendre cliché avec fils de 11 mois. Un moment plutôt rare pour le chanteur qui vient de reprendre sa tournée après une interruption pour cause de Covid-19.

Julien Doré est un papa comblé, un homme "responsable et heureux de l’être", avait-il dit en décembre dernier dans 50 Min Inside face à Nikos Aliagas. S’il n’avait, jusqu’ici, jamais vraiment confirmé officiellement le fait qu’il était devenu papa, dans cette émission diffusée par TF1, il avait tout de même fait pas mal de sous-entendus à ce sujet.

La star a pour habitude de rester très discrète en ce qui concerne sa vie privée, et plus encore depuis qu’il avait quitté Paris pour emménager dans ses terres natales, au cœur des Cévennes. Mais ce mercredi, Julien Doré a partagé un cliché totalement inédit mais adorable sur son compte Instagram. Il a publié une photo de lui et de son fils de onze mois, assis de dos et portant le même pull. Il a mis un cœur orange en légende de la publication. La photo a récolté pas mal de commentaires et de likes.