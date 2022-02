Enceinte, Nabilla dévoile combien de kilos elle a pris depuis le début de sa grossesse: "On gonfle de partout"

D’ici trois petits mois, Nabilla rencontrera enfin son deuxième enfant. La star de télé-réalité est actuellement enceinte de "25 semaine et 5 jours", d’après ses calculs. Les derniers mois sont, selon elle, les plus compliqués parce qu’"on gonfle de partout". Nabilla dévoile en effet combien de kilos elle a pris depuis le début de sa grossesse.

Impatiente à l’idée de rencontrer son deuxième enfant, Nabilla ne manque pas de le faire savoir et d’afficher son ventre arrondi sur les réseaux sociaux. "C’est long, c’est très long…", a-t-elle confié sur son compte Snapchat. "Après quand on a le bébé, on oublie tout. (…) Les kilos, la fatigue… Tout ce qui peut se passer, c’est oublié en un claquement de doigt", a-t-elle ajouté.

Enceinte de "25 semaines et 5 jours", d’ici trois petits mois, elle accouchera du nouveau-né, dont on ne connaît toujours pas le sexe. Mais une chose est sûre : pour Nabilla, les trois derniers mois sont "toujours les plus compliqués parce qu’on gonfle de partout", a-t-elle dit avant de dévoiler combien de kilos elle avait pris depuis le début de sa grossesse : "Là, je suis déjà à plus de 13-14 kilos."

Lors de sa première grossesse, la star de télé-réalité avait pris 16 kilos. Ceux-ci seront donc certainement atteints au bout des 9 mois !