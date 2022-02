Mariés au premier regard: Laurie dit "oui" à Joël, mais conserve tous ses doutes (vidéo)

C'était le grand jour pour Joël, 30 ans, de Lessine, et Laurie, 27 ans, de Wemmel. Ils se sont rencontrés pour la première fois à la maison communale pour se marier devant leurs familles réunies. Puis ce fut la traditionnelle séance photo, suivie de la grande soirée.

Au cours de cette journée, le jeune homme a semblé tomber sous le charme de Laurie, tandis que cette dernière est restée distante. "Je n’arrive pas à me projeter", a-t-elle confié. "À quel moment Laurie va commencer à accepter un début de rapprochement ?", s'est interrogé l'un des psychologues de l'émission.



Quand Joël se montrait de plus en plus enthousiaste, Laurie semblait de moins moins impliquée. "Joel est séduit par sa femme alors que Laurie essaye de fuir la réalité", a analysé Jean-Luc Beaumont, Docteur en psychologie et thérapeute de couple.





Lors de la soirée, le couple était amené à danser, un moment qui n'a pas produit le rapprochement qu'on pouvait attendre. Et à la fin de cette journée festive, le couple s'est retrouvé dans l’intimité d’une chambre nuptiale alors que Laurie n'était toujours pas à son aise. "C’est là que je me remets en questions. Le contre coup est là", raconté la mariée. La suite au prochain épisode de Mariés au premier regard.