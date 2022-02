"Nous sommes aux côtés du peuple Ukrainien": le message de soutien du prince Harry et de Meghan Markle après l’invasion russe

Face à l’invasion de la Russie en Ukraine, le prince Harry et Meghan Markle ont exprimé leur soutien envers le peuple de ce pays. Dans un message publié sur le site de leur fondation, ils disent se tenir "aux côtés du peuple de l’Ukraine".

"Le Prince Harry et Meghan, le Duc et la Duchesse de Sussex et nous tous à Archewell sommes aux côtés du peuple ukrainien contre cette violation du droit international et humanitaire et encourageons la communauté internationale et ses dirigeants à faire de même", peut-on lire dans un communiqué publié sur le site web de la fondation Archewell.

Face à l’invasion à grande échelle de la Russie sur le territoire d’Ukraine, le prince Harry et Meghan Markle ont exprimé leur soutien envers le peuple de ce pays touché par la guerre. Jusqu’à présent, ils sont les seuls membres de la famille royale à s’être exprimé sur le sujet.