Laeticia Hallyday quitte la maison acquise par Johnny en 1999: une étape importante et douloureuse pour la veuve de la légende du rock

Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy vont dire au revoir à La Savannah, cette sublime maison de Marnes-La-Coquette acquise par Johnny Hallyday en 1999. Selon le magazine Closer, les clefs du bien ont été cédées aux nouveaux propriétaires en janvier dernier, la veuve de la star du rock doit maintenant quitter les lieux d’ici le mois de mai. Une étape cruciale… et probablement douloureuse.

Laeticia Hallyday vient de finaliser la vente de la maison de Marnes-La-Coquette dans les Hauts-de-Seine en France. Baptisée La Savannah, cette belle demeure de 900 m2 avait été acquise en 1999 par Johnny Hallyday. Le couple y a vécu de bons moments, comme voir Jade et Joy grandir et évoluer, mais aussi de moins bons moments… C’est en effet dans cette maison que Johnny y a rendu son dernier souffle le 5 décembre 2017. 5 millions d’euros, c’est le montant que la légende du rock a dépensé pour faire l’acquisition de cette habitation. Laeticia Hallyday espérait ainsi la vendre 15 millions d’euros afin de continuer à éponger les dettes que son défunt mari lui a laissé. Mais, selon le magazine Closer, la maman de Jade et Joy a finalement trouvé preneur pour 10 millions d’euros. Les clefs du bien ont été cédés aux nouveaux propriétaires en janvier dernier, la veuve de Johnny et ses deux filles doivent désormais avoir quittés les lieux pour le mois de mai 2022. Mais avant de tourner définitivement la page sur la maison de Marnes-La-Coquette, Laeticia prévoit d’y réaliser un beau projet : certaines scènes d’un documentaire consacré à la vie de Johnny y seront tournées. En ce qui concerne les affaires de la star du rock, le magazine Closer révèle qu’une exposition itinérante est prévue pour partager des petits bouts de la vie de Johnny Hallyday. Et c’est en Belgique, à Bruxelles précisément, que l’événement se tiendra en premier lieu, pour ensuite se déplacer durant cinq ans dans plusieurs grandes villes françaises. "Johnny ira voir ses fans, comme il le faisait en tournée, a expliqué Laeticia Hallyday dans les colonnes du Parisien. Il n'aurait pas aimé quelque chose qui soit figé (...) On recréera son bureau parisien à l'identique, avec ses vrais objets, ses costumes…"