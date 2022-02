Guerre en Ukraine: William et Kate expriment leur soutien au "président et à tous les Ukrainiens qui se battent courageusement"

Le prince William, deuxième dans l'ordre de succession au trône britannique, et son épouse Kate ont exprimé samedi leur soutien avec le peuple ukrainien après l'invasion de la Russie, sortant de l'habituelle réserve de la famille royale britannique.

"En octobre 2020, nous avons eu le privilège de rencontrer le président Zelensky et la Première dame pour qu'ils nous fassent part de leur espoir et optimisme pour l'avenir de l'Ukraine", écrit le couple royal sur Twitter. "Aujourd'hui, nous soutenons le président et tous les Ukrainiens alors qu'ils se battent courageusement pour cet avenir", ont-ils ajouté dans ce message signé de leurs initiales, W et C, et accompagné du drapeau bleu et jaune de l'Ukraine.

William et Kate avaient reçu, en octobre 2020, Volodymyr Zelensky et sa femme Olena au palais de Buckingham lors d'une audience au nom de la reine Elizabeth II, lors d'une visite de deux jours du couple présidentiel au Royaume-Uni. En réponse à l'offensive russe, le gouvernement britannique a annoncé vendredi avoir gelé les avoirs du président russe Vladimir Poutine et de son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, après avoir déjà ciblé des oligarques et banques russes. Londres a également annoncé un renforcement de son aide militaire à Kiev.

