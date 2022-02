Le prince George a bien grandi: le fils de Kate et William fait une apparition remarquée (vidéo)

Ce samedi 26 février, le prince William et Kate Middleton ont assisté au match de rugby du tournoi des Six Nations qui opposait l'Angleterre au Pays de Galles. Ils y ont emmené leur fils aîné, le prince George. Le petit garçon a bien grandi.

Le duc et la duchesse de Cambridge se sont rendus au stade de Twickenham, à Londres, ce samedi. Le couple était venu encourager l'Angleterre et le Pays de Galles qui s'affrontaient lors de la troisième journée du tournoi des Six Nations. Ils étaient accompagnés de leur fils aîné, le prince George. Le petit garçon a attiré tous les regards. En effet, les personnes présentes ont pu voir à quel point il avait grandi !

À 8 ans, le prince George semble avoir eu une poussée de croissance ces derniers mois. Il arrive désormais presqu'aux épaules de sa maman. Sera-t-il aussi grand qu'elle, qui mesure 1m75, ou que son papa, qui mesure 1m90 ?

Les photos prises lors de l'événement montrent aussi une grande complicité entre le jeune garçon et ses parents.