Marie-Sophie Lacarrau absente du JT de TF1: la journaliste se confie sur l'infection "rare et sévère" dont elle souffre (vidéo)

Absente depuis près de deux mois du journal télévisé de TF1, la journaliste Marie-Sophie Lacarrau a posté une vidéo sur Twitter pour donner de ses nouvelles.

Le lundi 3 janvier, Marie-Sophie Lacarrau n'était pas à la présentation du journal télévisé de 13h sur TF1. Ce jour-là, elle se veut rassurante. "Rien de grave, j'ai un petit souci médical. Je vais bien. Ce n'est pas le Covid", avait-elle confié. Presque deux mois plus tard, la journaliste n'a toujours pas fait son retour sur le plateau.

Ce 26 février, elle a posté un message vidéo sur Twitter pour expliquer la maladie dont elle souffre. La journaliste apparaît avec des lunettes de soleil pour, dit-elle, protéger son œil. "Je souffre d'une infection rare et sévère à l'œil qui nécessite un traitement lourd. Je fais tout pour revenir au plus vite", explique-t-elle. Elle remercie aussi les téléspectateurs de lui demander de ses nouvelles et de lui envoyer des messages de soutien, ainsi que les équipes de TF1.