Aux États-Unis, la douane découvre 600 kg de drogue cachée dans des oignons blancs

C'est ce qu'on appelle faire chou blanc. Aux USA, des trafiquants mexicains ont tenté de camoufler dans des oignons blancs plus de 600 kg de méthamphétamine... Mais n'ont désormais plus que leurs yeux pour pleurer: le flair des douaniers américains a déjoué leur stratagème.

C'est à un poste-frontière californien qu'un chien a donné l'alerte en reniflant un semi-remorque rempli d'oignons au sein duquel était dissimulée la drogue.

Parmi les milliers d'oignons bien réels, les douaniers ont découvert près de 1200 petits paquets de poudre aux emballages blancs auxquels les trafiquants avaient donné la forme de bulbes pour duper les forces de l'ordre. Selon les douanes, les 600 kg de méthamphétamine ont une valeur à la revente de 2,9 millions de dollars.

"C'était non seulement une tentative rusée pour faire entrer en contrebande des stupéfiants, que je n'avais encore jamais vue, mais ça leur a aussi pris beaucoup de temps d'emballer ainsi les stupéfiants", a commenté Sidney Aki, du service des douanes de San Diego, au sud de la Californie.

Preuve de la créativité des narco-trafiquants, les douanes américaines ont également annoncé avoir intercepté deux kilos de marijuana qui étaient cachés dans des boîtes de céréales pour le petit-déjeuner, expédiées vers la Grande-Bretagne depuis l'Etat du Kentucky.