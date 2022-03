Francis Lalanne suscite un tollé avec ses propos sur le président ukrainien, son compte Twitter supprimé

Francis Lalanne s’est distingué par un nouveau dérapage sur les réseaux sociaux.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de quoi susciter de l’admiration. Alors que son pays est attaqué par la Russie, cet ancien comédien devenu chef de guerre est internationalement salué pour son sang-froid. Francis Lalanne, systématiquement à contre-courant, voit les choses autrement. Pour le chanteur de "Reste avec moi", le président ukrainien est un "menteur" et un "psychopathe".

"Surpris de voir une vidéo de ce comédien menteur, président de l'Ukraine, disant qu'il était à Kiev alors que plusieurs dirigeants européens dont Mario Draghi disaient qu'il était caché en Italie". Et d’ajouter : "En fait, il ment à son peuple. Il a bien fui Kiev et ses vidéos étaient préenregistrées ! Ce type est un psychopathe de..."

Les réactions ne se sont pas fait attendre sur Twitter. "Ce Francis #Lalanne est un putain de génie. Un génie de la connerie, de l’indécence et de la torture auditive. Mais un génie quand même. J’espère avoir l’occasion de lui dire avant son déménagement en Russie", ironise l’un. "J’aurai jamais cru dire ça de toute ma vie, mais Francis Lalanne, je préfère quand il chante…", écrit Mathieu Madénian. Et l’animateur Arthur de déplorer : "Comme si on n'avait pas assez touché le fond..."



Depuis, le compte Twitter de Francis Lalanne a été supprimé de la plateforme.