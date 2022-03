Après des semaines d'absence, Céline Dion sort du silence pour l'Ukraine: "Nous sommes de tout cœur avec vous"

Elle s'exprime peu mais elle s'exprime fort. Après des semaines sans nouvelles de la star canadienne, après le report de ses concerts, après les plus folles rumeurs concernant son état de santé, Céline Dion est enfin sortie du silence... Et ce n'est pas pour parler d'elle.

Ce lundi 28 février, Céline a publié sur les réseaux sociaux un message pour le "courageux peuple d'Ukraine". Traduit en anglais et en français, on peut y lire: "Nous sommes avec vous de tout cœur. Nous sommes choqués et attristés, mais aussi grandement inspirés par votre bravoure". Les fans n'ont pas fait attendre leurs réactions vives et émues - ils ont déjà été plus de 52000 en dix heures à "aimer" la publication - mais devront encore attendre pour en savoir plus sur leur chanteuse préférée.