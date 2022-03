Une interprète fond en larmes pendant qu’elle traduit un discours du président ukrainien

Une interprète allemande a éclaté en sanglots en traduisant un discours du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy pour la chaîne de télévision Welt. Elle a assuré la moitié de la conférence de presse jusqu’à ce que ses larmes ne l’empêchent de parler.

"La Russie est sur le chemin du mal. La Russie doit perdre sa voix à l’ONU", traduisait l’interprète, qui s’est finalement interrompue le temps de reprendre son calme. Après cette pause, l’interprète a poursuivi la traduction.

"La nuit a été dure. Le peuple s'est levé pour défendre son État et il a montré son vrai visage, déclarait le président ukrainien. Ils vont encore plus bombarder nos villes ukrainiennes. Ils vont tuer nos enfants encore plus insidieusement. C'est un mal qui est venu sur notre terre et qui doit être détruit."



L'interprète allemande s'est exprimée au sujet de cette séquence sur Twitter : "Je suis interprète de conférence, j'interprète des pourparlers de paix de 10 heures. Mais aujourd'hui en direct à la télé allemande je n'ai pas pu finir d'interpréter Zelensky, lors de ses derniers mots j'ai fondu en larmes. Je vous aime tous, mes amis ukrainiens".



