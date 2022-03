Enrico Macias dévoile l'identité d'un grand fan dont il se serait bien passé

Quand on est une célébrité, on ne choisit pas toujours qui nous aime et qui ne nous aime pas. Enrico Macias en sait quelque chose. Samedi 26 février, dans l'émission 50 minutes inside, le chanteur a révélé une des découvertes qui l'a "le plus étonné dans sa vie".

Explications: un beau matin, alors qu'Enrico Macias dort, le téléphone sonne. Il décroche. "On me dit : 'Vous avez vu les informations ?' Je demande pourquoi. On me répond : 'Il y a Ben Laden qui est un fan de vous'".

Enrico Macias explique à Nikos Aliagas avoir demandé à son interlocuteur de le "laisser tranquille", croyant évidemment à un "canular". Mais ce n'en était pas un. "C’était vrai. On a vu dans ses cachettes qu’il y avait des disques de moi." Avant de conclure: "Je n’en revenais pas, je n’étais pas fier du tout que Ben Laden m’aime".