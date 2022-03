"Indécente" ou "sexy"? L'arrivée remarquée de Rihanna, enceinte, à la Fashion Week de Paris

On ne peut pas dire que Rihanna ait froid aux yeux. Depuis qu'elle a officialisé sa grossesse, la chanteuse adopte des looks qui conjuguent style et baby bump.

Son arrivée à la Fashion Week de Paris pour le défilé Dior ce mardi 1er mars n'enfreint pas cette règle. Le public a pu apercevoir Rihanna, tout de noir vêtue, enrobée dans une robe quasiment intégralement transparente et d'un grand trench. Une dégaine osée qui met en valeur son corps arrondi par la grossesse et qui a largement fait réagir sur les réseaux sociaux. "La plus enceinte des reines", "Je ne ressemblais pas à ça quand j'étais enceinte, moi!", "indécente!", "Rihanna montre qu'on peut être enceinte et sexy" peut-on notamment lire en commentaires sur Instagram.