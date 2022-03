Surprise à la Fashion Week de Paris: Louane défile sur le podium pour Victoria/Tomas

La Fashion Week continue à Paris et on peut dire que Victoria/Tomas a su créer la surprise. En inauguration de son défilé automne/hiver 2022, les spectateurs ont pu voir Louane, enveloppée d'une grande parure aux motifs animaliers, défiler pour la marque, sur un de ses morceaux remixés. "C’était ma première fois sur un Catwalk, j’ai ouvert le show et sur ma musique en plus ?? Merci", commente-t-elle sur Instagram.

Une prestation remarquée qui a visiblement été émouvante pour la jeune chanteuse qui appréhendait pourtant l'événement. "Je tombe tous les jours en marchant normalement dans la rue donc je suis un peu anxieuse", plaisantait-t-elle à quelques minutes du défilé.