Décès de Jean-Pierre Pernaut: de nombreuses personnalités lui rendent hommage

Jean-Pierre Pernaut, ex-présentateur star du 13H de TF1, est décédé à l'âge de 71 ans, a annoncé mercredi à l'AFP l'agent de son épouse Nathalie Marquay-Pernaut.



"Le père de Tom, Lou, Olivier et Julien est décédé des suites de son cancer du poumon" mercredi après-midi, a-t-elle déclaré, quelques minutes avant que TF1 ne confirme la disparition du journaliste. Après avoir appris la nouvelle, de nombreuses personnalités lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

"Il avait tenu à présider Miss France en décembre. Malgré la fatigue qu’il cachait, il n’en parlait pas. Mon ami JPP a fait pendant des années le JT que les Français aimaient. Et que l’intelligentsia brocardait. La France profonde est veuve. Et nous sommes tous très tristes", a écrit Jean-Pierre Foucault sur Twitter.

"Si triste à l’annonce de la disparition de Jean-Pierre Pernaut, un grand monsieur, un complice de plus de 20 ans, un grand présentateur qui a créé son journal, l’a assumé en a fait un formidable succès pendant plus de 30 ans. Un grand frère dans ce métier, si bienveillant. Tu vas me manquer", a publié Denis Brogniart.

"La télévision ne serait pas tout à fait la même sans des personnalités fortes et marquantes comme Jean-Pierre Pernaut. JPP fait partie de ceux qui ont inventé quelque chose. Il restera donc dans nos souvenirs. Pensées à ses proches et à tous ses collègues de TF1", a réagi Thomas Sotto.

"C'est un choc et une grande peine", a dit Claire Chazal au micro de BFM.

"Merci Jean-Pierre. Premier jour de météo sur @tf1, première rencontre avec Jean-Pierre Pernault. Un accueil chaleureux qui l'a toujours gardé à mon égard. Que ton âme repose en paix", a écrit Tatiana Silva sur son compte Instagram.