La surprenante invitation de Balenciaga pour son défilé de la Fashion Week Paris

Cette semaine a lieu la Fashion Week de Paris et, pour les créateurs, tous les moyens sont bons pour se démarquer.

La marque Balenciaga n'a encore une fois pas manqué de créativité pour cette édition. Balenciaga est coutumier des coups de comm' (Kim Kardashian est leur nouvelle égérie) et se veut très "pop". Et cette invitation innovante ne déroge pas à la règle. Pour convoquer ses convives à son défilé automne/hiver 2022, le marque a envoyé à chacun un Iphone, emballé dans une boîte semblable à celle habituellement fournie par la marque à la pomme, estampillé Balenciaga. Dedans, un smartphone, à l'arrière duquel sont gravés le nom de l'invité et la date de l'événement...

Certains invités ont filmé et diffusé sur les réseaux sociaux cette surprenante convocation. Les réactions ne se sont pas fait attendre. "Thème du recyclage?", "Je crois qu'on est tous invités du coup!", "Du coup il suffit de se ramener avec un iPhone cassé pour pouvoir rentrer ?", ironisent certains internautes sur Instagram.