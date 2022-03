Le nouvel album de Stromae, "Multitude", sort aujourd'hui: "J'ai envie de partager avec le public"

Difficile de passer à côté ces derniers jours. Après une campagne de communication particulièrement (bien) ficelée qui a démarré par une intervention inédite sur le plateau du JT de TF1, le chanteur belge Stromae sort son nouvel album ce vendredi. "Ça y est Multitude est enfin disponible ! J’ai pris beaucoup de plaisir à le faire et j’espère que vous prendrez autant de plaisir à l’écouter. Et aussi un grand merci à tous ceux qui y ont participé, musiciens, comme collaborateurs", a indiqué Stromae sur son profil Instagram.

Dans une interview diffusée ce vendredi matin sur Bel RTL, le chanteur belge a confié avoir pris "plus de plaisir" à la confection de cet album, toujours plus personnel et intimiste. "J'étais beaucoup attentif à divertir l'autre sur les autres albums, moi je passais après. Là, maintenant, je suis plus dans un équilibre où je prends du plaisir aussi." Hâte de remonter sur scène? "J'ai envie de partager avec le public, glisse Stromae. Et je pense que ça se sent."

Le public va pouvoir découvrir ce troisième opus qui "raconte des histoires", déjà salué par la critique dont il connaissait déjà le titre L'Enfer.