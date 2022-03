Britney Spears et Sam Asghari se sont-ils mariés en secret? Une vidéo sème le doute

Britney Spears est en couple depuis six ans avec Sam Asghari et ils sont fiancés depuis le 12 septembre dernier. Et bien qu'elle ne porte pas sa bague de fiançailles du bon côté - "on ne suit pas les règles!" -, Britney semble filer le parfait amour avec son compagnon.

Sur Instagram, ce vendredi, on peut d'ailleurs observer une vidéo sur la plage où l'on voit des dizaines de petites tortues éclore et se diriger vers la mer. Ce n'est pas sur ces images que les internautes ont réagi mais sur la légende de cette vidéo, où Britney Spears parle de son "husband" ("mari"), ce qui voudrait dire qu'ils se seraient mariés sans que personne ne le sache... "She said husband not fiancé ??" ("elle a dit 'mari' et non fiancé'") relève, entre autres, une fan en commentaire.

Pas improbable vu les dernières actualités de la chanteuse américaine avec la tutelle de son père mais peu crédible au vu de l'omniprésence de Britney Spears sur les réseaux sociaux...

La pop-star n'a pas réagi aux questionnements sous sa publication.