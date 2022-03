Dans les oreilles et dans les yeux, Stromae à l'honneur partout dans le métro de Bruxelles

Ce vendredi 4 mars, jour de sortie officielle du nouvel album de Stromae, les titres de "Multitude" débarquent dans les stations de métro et prémétro de la STIB, annonce celle-ci dans un communiqué. Les voyageurs pourront découvrir ses nouvelles chansons mais également s'immerger dans son univers en pénétrant dans l'installation "Mirror Multitude", inspirée de l'univers de l'album, du 5 au 12 mars à la station Rogier.





Cette installation a été conçue par le designer Arnaud Lapierre. Elle matérialise le titre de l'album, au moyen de multiples miroirs. Les visiteurs pourront y voir leur reflet décuplé à l'infini, comme sur la pochette de l'album. Elle sera accessible du 5 au 12 mars, de 11h30 à 18h30 du lundi au vendredi et de 10h30 à 18h le samedi dans la partie non payante de la station de métro Rogier, du côté de City 2. La STIB lance par ailleurs un concours sur sa plateforme musicale vibes.stib.be permettant de remporter places de concert, albums, vinyles et cartes MOBIB collector à l'effigie de Stromae.