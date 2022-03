"Je vous en supplie, arrêtez!": la lettre ouverte poignante de Lev Dodine à Vladimir Poutine

Ce 28 février, le célèbre metteur en scène et directeur de théâtre russe Lev Dodine a publié une lettre ouverte poignante adressée à Vladimir Poutine, le suppliant d'arrêter la guerre en Ukraine. Les journalistes de Libération l'ont traduit et publié dans leur édition du 2 mars. En voici un extrait.

"Dire: «Je suis bouleversé», c’est ne rien dire. Moi qui suis un enfant de la grande guerre patriotique, je ne peux pas, même dans un cauchemar, me représenter des missiles russes envoyés sur les villes et les villages ukrainiens, chassant les habitants de Kiev vers les abris antiaériens ou les forçant à fuir leur pays. Dans mon enfance, nous jouions à défendre Moscou, Stalingrad, Leningrad, Kiev. Je ne peux même pas m’imaginer qu’aujourd’hui, Kiev est en train de se défendre contre ou de se rendre à des soldats ou des officiers russes. Mon cerveau se colle à mon crâne et refuse de voir, d’entendre, de se représenter pareilles images.

[...] Le XXIe siècle s’est avéré plus horrible que le XXe. Que nous reste-t-il à faire ? Prier ? Nous repentir ? Espérer, supplier, exiger, protester, avoir foi ? Vraisemblablement, tout ce que nous n’avons pas fait jusqu’ici : aimer l’autre, lui pardonner comme nous nous pardonnons, ne pas croire au Mal et ne pas prendre le Mal pour le Bien.

J’ai 77 ans, j’ai perdu au cours de ma vie beaucoup de gens que j’aimais. Aujourd’hui que sur nos têtes, à la place des colombes de la paix, volent les missiles de la haine et de la mort, je ne peux dire qu’une chose : «Arrêtez !» L’organisme de l’humanité ne se soigne pas avec des opérations chirurgicales. N’importe quelle opération d’ingérence fait couler le sang de celui qu’on opère et contamine d’une inguérissable infection celui qui opère. Arrêtez cette ingérence chirurgicale, mettez des garrots sur les blessures. Réalisons l’impossible : faire le XXIe siècle dont on pouvait rêver et pas celui que nous sommes en train de faire. Je fais l’unique chose que je peux : je vous en supplie, arrêtez ! Arrêtez.

JE VOUS EN SUPPLIE"

