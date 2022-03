"Arrête de me parler comme ça!": dans Mariés au premier regard, les tatouages de Julien restent en frein, il s'agace

Elodie et Julien se sont dit oui sans hésitation dans le premier épisode de Mariés au premier regard. Pendant leur voyage de noce, les jeunes époux semblent filer le parfait amour. Mais au dernier jour, la tension s'installe et le sujet des tatouages ressort. Elodie est contre et Julien en porte plusieurs...

Oui, malgré une alchimie évidente entre les deux participants, les tatouages de Julien restent un frein malgré le mariage. "Ça fait partie des 18% de ce qui ne va pas entre nous", commente le marié.

C'est lors d'une ultime escapade en Croatie que le sujet revient sur le tapis. Elodie et Julien passent de derniers moments quelque peu tendus. "Je vois dans gens nus tous les jours avec mon travail et plein de gens regrettent leurs tatouages", s'inquiète Elodie. "Ça fait comme si tu sortais de prison", "Ça fait sale": autant de remarques dites sur le ton de l'humour mais qui vont particulièrement irriter Julien, jusqu'ici très calme. "Arrête de me parler comme ça", lui répond celui qui avait jusqu'ici caché son côté susceptible. "Je le suis beaucoup moins qu'avant mais il y aura toujours des sujets sur lesquels je serai plus susceptible que d'autres (...) Ça commence à ne plus m'amuser de parler de ça. Je vis très mal la situation."

En toute fin de séjour, les tourtereaux auront eu le temps de s'expliquer. Les remarques étaient des taquineries et Julien était "fatigué". Reste un hic pour Elodie... "Il est susceptible, ça me fait eu un peu peur."