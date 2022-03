Julien Doré interpelle le Palais royal sur Instagram: "J'attends le back du roi"

Il ne manque pas d'humour, Julien Doré. Ses comptes Twitter et Instagram le prouvent régulièrement...

Ce jeudi 3 mars, le second degré de l'artiste a encore frappé. En story sur Instagram, il a partagé les messages privés envoyer au compte du Palais royal belge afin de demander d'augmenter les jauges dans les salles de concerts, en vu de ses dates du 19 et 20 mars au Forest National. "A l'heure où j'écris, c'est qu'avec les régulations de jauges en vigueur dans votre pays que j'aime tant, beh je sais si je vais pouvoir jouer étant donné que Forest National sera full à craquer et que pour l'instant à cause du sysème d'aération des salles ou quelque chose comme ça, on ne peut jouer qu'à 75% de la capacité si j'ai bien compris."

Dans ses messages, il demande donc la "Team du Gouv" d'ouvrir "tous les grands concerts à 100%" des jauges et propose même une petite invitation à ses concerts... "J'attends le back du roi", conclue-t-il dans sa story.

Bon, Julien Doré n'a pas l'air au courant que la "Team du Gouv" n'est pas au Palais Royal mais il aura au moins l'avantage de nous avoir fait sourire.

*cette sollicitation s'est déroulée un jour avant le comité de concertation belge