La reine Elizabeth II sort de sa neutralité habituelle et fait un "généreux don" pour les réfugiés ukrainiens

La reine Elizabeth II a fait un "généreux don" à une coalition d'associations humanitaires, répondant à un appel lancé pour aider les réfugiés fuyant l'Ukraine après l'invasion du pays par la Russie, a indiqué jeudi le comité d'urgence des catastrophes (Disasters Emergency Committee, DEC).



Ce comité, qui regroupe 15 associations dont la Croix-Rouge britannique, Oxfam et Save the childen, a lancé sur Twitter un "grand merci à sa Majesté la reine pour continuer à soutenir le Comité d'urgence des catastrophes et pour avoir fait un don généreux à l'appel humanitaire du DEC pour l'Ukraine".

Le montant de cette donation n'a pas été précisé.



Les associations regroupées dans le DEC agissent en Ukraine et dans les pays voisins pour venir en aide aux réfugiés et personnes déplacées. Le conflit, le pire depuis des décennies en Europe, a déjà poussé plus d'un million d'Ukrainiens à l'exode, selon l'ONU.



Bien que la famille royale observe une stricte neutralité politique, plusieurs de ses membres sont récemment sortis de leur réserve habituelle pour exprimer leur solidarité avec l'Ukraine après l'invasion de la Russie.



Le prince Charles, héritier de la couronne britannique, a qualifié mardi cette invasion d'attaque "contre la liberté", se disant "solidaire de tous ceux qui résistent à des agressions brutales".



Samedi, son fils aîné William et son épouse Kate avaient déclaré sur Twitter qu'ils soutenaient "le président et tous les Ukrainiens alors qu'ils se battent courageusement pour l'avenir" de leur pays.



Le prince Harry et sa femme Meghan avaient eux aussi exprimé leur soutien aux Ukrainiens dans un message publié depuis les Etats-Unis, où vit le couple depuis qu'il s'est mis en retrait de la famille royale.



"Nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine", avaient-ils écrit sur le site de leur organisation caritative, qualifiant l'invasion russe "d'infraction au droit international et humanitaire".