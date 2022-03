Le public a adoré: Angèle s'offre un passage surprise au Madison Square Garden (vidéo)

Angèle continue à relever de nombreux défis. La chanteuse belge a ainsi fait une apparition surprise hier au Madison Square Garden, la célèbre salle new-yorkaise, qui accueillait le concert de Dua Lipa.

La superstar américaine a réservé une surprise à ses fans en invitant Angèle sur place pour jouer le morceau Fever, qui a cartonné et réuni les deux artistes dans un des plus gros succès de l'année. La Belge s'est ainsi livrée à une belle performance artistique, en musique et en danse.

Pas mal, non ?