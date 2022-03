Qu'est ce que le "dropchallenge" , ce défi viral chez les stars et sur les réseaux sociaux?

Vous l'avez peut-être vu sans le voir, sans le comprendre ou en l'ayant bien saisi... Ces derniers jours, le "dropchallenge" envahit nos écrans.

Il était initialement le "Beyoncedropchallenge" puisqu'il s'agit de s'abaisser lentement ("drop" signifie "s'abaisser" en anglais), les fesses en arrière, en synchronisation sur le morceau "Partition" de Beyoncé. Puis il est devenu rapidement simplement "dropchallenge"...

Et, en plus des milliers de vidéos sur TikTok et Instagram, les stars s'y mettent aussi: sur Instagram, on a vu Cristina Cordula, Serena Williams ou encore Kandi Buruss se prêter au jeu de l'inoffensif #dropchallenge.