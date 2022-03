Simon Leviev, "l'Arnaqueur de Tinder, à son tour arnaqué sur Instagram

C'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Simon Leviev est l'objet du documentaire Netflix "l'Arnaqueur de Tinder". Dans ce programme, des femmes témoignent des escroqueries dont elles ont été victimes et dont Simon Leviev est l'auteur. En passant par la célèbre application de rencontres, l'Israélien soutirait effectivement de l'argent à ses cibles en inventant des situations complètement romanesques... Ces machinations bien rôdées lui ont permis de détourner des millions de dollars.

Condamné pour cela, Simon Leviev est désormais sorti de prison et il entend bien surfer sur le buzz que le documentaire connaît.

Mais d'autres âmes entendent bien, elles, prendre leur vengeance sur l'escroc le plus connu de l'année. Jeudi 3 mars, Simon Leviev a été approché sur Instagram par un compte qui lui permettait de faire certifier son profil - afin de l'attester officiellement face aux nombreux faux comptes qui ont vu le jour dernièrement.

Des proches de la situation ont affirmé au magazine américain TMZ que le compte du traqueur se faisait passer comme collaborateur de Meta, la société de Mark Zuckerberg qui détient Facebook et Instagram, et a réclamé 6000 dollars pour faire certifier son compte*. Simon Leviev, plus crédule que l'on aurait pensé, a marché et donné sans hésiter la somme demandée. Pas grand chose par rapport aux millions volés, mais toujours mieux que rien...

*faire certifier son compte est gratuit