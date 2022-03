Un "Titanic" version horreur devrait bientôt voir le jour

Personne ne l'avait espéré et pourtant ils l'ont fait. Les têtes brûlées de Asylum, société de production de "mockbuster", c'est-à-dire de films bas budgets reprenant des blockbusters (non loin du nanar, il faut le dire), a annoncé l'arrivée sous peu de "Titanic 666", une version tout à fait personnalisée de l'histoire du Titanic. Voici les quelques indices laissés par Nick Lyon, le réalisateur: "110 ans après la tragique destinée de son ainé, le Titanic III inaugurera son parcours en se rendant sur les lieux du naufrage. Même s'il est une réplique exacte de l'original, le vieillissant paquebot de croisière se refait une beauté grâce à la technologie la plus avancée, pour s'assurer qu'il ne coule pas. Mais quand le Titanic III arrive sur les lieux du terrible accident, d'étranges événements se produisent, des forces obscures émergent des fonds marins, terrorisant les passagers et menaçant de répéter l'un des plus gros désastres historiques".

De quoi faire rêver les mordus de série z ou grogner les fans de Dicaprio!