Malgré son cancer du poumon, Florent Pagny chantera à un concert caritatif pour l'Ukraine

Florent Pagny a annoncé le 25 janvier dernier être atteint d'un cancer du poumon. Dans une vidéo diffusée sur Instagram, le chanteur a indiqué que sa carrière serait entre parenthèses le temps des traitements, "la santé d'abord", expliquait-il alors.

Ce samedi 5 mars, son fidèle ami Pascal Obispo était invité sur le plateau de l'émission "On est en direct" diffusée sur France 2. Là, il lui a rendu un hommage simple et sincère, indiquant "Je sais que demain il y a encore une troisième série de traitements et je pense très fort à lui".

Pascal Obispo a également affirmé que Florent Pagny devait participer au concert caritatif "Unis pour l'Ukraine", organisé par la Croix Rouge en partenariat avec France télévisions et Radio France qui aura lieu mardi 8. "Il chantera aussi, on va chanter en duo mardi. Je suis content de le retrouver. Il va chanter mardi pour l'Ukraine", a lâché l'interprète de Lucie.