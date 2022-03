Le chanteur Raphaël raconte l'histoire de sa grand-mère et "son départ déchirant" d'Odessa en Ukraine

Chaque célébrité a une pensée ou un mot pour la situation en Ukraine. Et certains ont une histoire plus personnelle avec ce pays d'Europe de l'Est où Vladimir Poutine a envoyé ses hommes.

Sur Instagram, le chanteur Raphaël a raconté la sienne et elle concerne plus particulièrement sa grand-mère. Face à une photo de celle-ci, il écrit ce samedi: "Je relisais ce matin le journal de ma grand mère Vala, son départ déchirant d’Odessa dans les années 20, les longues séparations , l’armée russe , la guerre... Et nos années 20 à nous, ce tremblement qui arrive, l’éternel retour de l’histoire".

Comme tous ses confrères artistes, il publie en fin de publication un lien pour aider les réfugiés ukrainiens.