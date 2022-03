Sting réinterprète son titre tristement redevenu d'actualité "Russians" et délivre un message poignant (vidéo)

En 1985, Sting sortait le titre Russians, évoquant la guerre froide. Un titre poignant qui, à la plus grande surprise du chanteur, prend un nouvel écho aujourd'hui. Le chanteur a donc décidé de la réinterpréter, en hommage aux victimes de la guerre qui a lieu aujourd'hui.

"Je n’ai que rarement chanté cette chanson au cours des nombreuses années qui se sont écoulées depuis qu’elle a été écrite, car je n’aurais jamais pensé qu’elle serait à nouveau pertinente", a expliqué Sting.

"Mais, à la lumière de la décision sanglante et terriblement malavisée d’un homme d’envahir un voisin pacifique et non-menaçant, la chanson est, une fois de plus, un plaidoyer pour notre humanité commune", a-t-il poursuivi.

Cette chanson raconte l'espoir d'un peuple russe qui réagit face à la menace de l'idéologie soviétique. Aujourd'hui, ces paroles font écho à la situation en Ukraine.

"Il n'existe pas de guerre que l'on peut gagner. C'est un mensonge auquel on ne croit plus", "Nous partageons la même biologie, quelle que soit l'idéologie", "J'espère que les Russes aiment aussi leurs enfants", chante notamment Sting dans ce titre.

Sting lance un appel à aider les réfugiés ukrainiens, mais aussi un message de paix. "Pour les courageux Ukrainiens qui luttent contre cette tyrannie brutale et aussi pour les nombreux Russes qui protestent malgré la menace d’arrestation et d’emprisonnement. Nous, nous tous, aimons nos enfants. Arrêtez la guerre".