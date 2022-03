"Pas de ça chez moi": ce que Jenifer interdit dans sa maison

Jenifer se confie très peu sur sa vie de famille. Mais la maman d'Aaron (18 ans), Joseph (7 ans) et Juvanni (1 an) a fait exception pour Magic maman. Elle s'est notamment confiée sur les habitudes alimentaires de sa famille.

"Nous ne sommes pas dans la frustration de quoi que ce soit : il peut y avoir des produits bio comme non bio. L’idée, c’est avant tout le plaisir", a-t-elle confié au magazine.

Elle a expliqué comment elle s'y prenait pour ne pas tomber dans l'excès mais tout en se faisant quand même plaisir. "Je m’autorise énormément de plaisirs, mais sans être dans l’opulence (…). Je ne suis pas pour le dictat de la maigreur, je suis une bonne vivante, une épicurienne. Mais j’équilibre : si j’ai un dîner riche, je fais un déjeuner léger le lendemain."

Et d'ailleurs, pour éviter de se mettre la pression, elle a banni un accessoire de sa maison. "Je n’ai pas de balance, c’est ce qui me permet de me sentir bien, avec des kilos en plus ou en moins", a-t-elle confié.

Il y a un point sur lequel la chanteuse et maman se montre très intransigeante : les sodas et boissons sucrées.

"Il n’y a pas de ça chez moi, de toute façon, ils n’aiment pas trop ça. Je les incite à boire énormément d’eau. Et j’essaie de faire en sorte de leur donner tout ce dont ils ont besoin, pour booster leurs défenses immunitaires", a enfin raconté Jenifer.