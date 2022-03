Mariés au premier regard: Séverine et Laurent se sont dit "oui", voici toutes les photos de leur mariage

Séverine et Laurent se sont dit "oui" dans l'épisode de Mariés au premier regard que vous avez peut-être pu suivre hier, sur RTL-TVI.

Entre les deux tourtereaux, le coup de foudre a été immédiat. Mais ils sont conscients qu'ils vont devoir faire face à une difficulté : la distance. Séverine habite en effet à Floriffoux, en région namuroise, et Laurent à Tournai, soit à 120 kilomètres.

Mais ils ont décider de d'abord profiter de leur nouvelle romance étant donné que le courant passe très bien entre eux. Physiquement, ils se sont tout de suite plu et lors des discours, ils se sont rendu compte qu'ils partageaient tous les deux la douleur d'un être cher disparu et qui leur manque. Séverine a perdu sa maman il y a quelques mois et Laurent son frère. Ils leur ont rendu hommage lors de leur mariage et cela les a rapprochés.

Les jeunes mariés s'apprêtent donc partir en voyage de noces, ce qui leur permettra de se découvrir davantage.

D'ici là, voici les photos réalisées lors de leur mariage.

