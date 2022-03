Kanye West décapite-t-il le compagnon de Kim Kardashian dans son nouveau clip? La vidéo du rappeur CHOQUE

Kanye West a choqué de nombreux fans et son ex-femme dans "Eazy", sa nouvelle vidéo avec The Game dévoilée le 3 mars. Dans les images, on peut voir une caricature de Pete Davidson, le compagnon de Kim Kardashian, se faire kidnapper et enterrer. À un moment, Kanye rappe avec une tête décapitée entre les mains.

Kim Kardashian serait très choquée par ces images. "Elle trouve que c’est beaucoup trop violent. Elle est bouleversée et vraiment en colère contre Kanye. La principale préoccupation de Kim, en ce moment, est de s’assurer que ses enfants soient épargnés par ce déballage public. Pour elle, cette vidéo est complètement inappropriée", a déclaré une source à People.

Kanye a répondu en expliquant que "L’art n’est pas un substitut à une quelconque maladie ou à un quelconque mal", "toute suggestion négative concernant mon art est fausse et malintentionnée".

De son côté, Pete Davidson "trouve dingue le fait que Kanye ait inclus une version caricaturale de lui dans son clip", a révélé une source pour Entertainment Tonight à propos de Pete Davidson. "Il est presque flatté par tout cela parce que c'est tellement ridicule pour lui".

Cependant, la star du "Saturday Night Live" ne se sentirait "pas menacée par Kanye de quelque manière que ce soit". "Il transforme toute la négativité en quelque chose de positif". Pourtant, Kim a peur que les attaques de son ex-mari puisse mettre la vie de l'humoriste en danger.

Mais le comédien de 28 ans ne compte pas se laisser atteindre par les attaques du rappeur qui, contrairement à l'objectif Kanye West, le rapprocherait chaque jour un peu plus de sa célèbre compagne.

"Pete est si compréhensif et a fait un effort extrême pour mettre toutes ses émotions de côté et juste être un soutien pour Kim pendant cette période et cette transition difficiles", a poursuivi la source ET. "Pete a tellement grandi en tant qu'adulte, homme, personnalité publique et partenaire à travers ce processus, même s'il s'est retrouvé au milieu de cette situation, y compris les divagations de Kanye et la publicité qui a suivi."

De nombreuses personnes dénoncent ces "agressions" de Kanye West visant le natif de Staten Island.