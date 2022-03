Courteney Cox a vendu sa maison car elle était... hantée: "Une femme était assise sur le bord du lit"

Courteney Cox a confié avoir vendu sa maison de Laurel Canyon à Los Angeles car elle était hantée. La star de Friends a raconté cette histoire terrifiante dans un récent épisode de "Jimmy Kimmel Live.



La femme de 57 ans incarne un rôle dans la prochaine série comique d'horreur "Shining Vale". C'est dans le cadre de la promotion que l'animateur Jimmy Kimmel a demandé à la star si elle avait déjà vu un fantôme. Et à sa grande surprise, Courteney Cox a répondu oui.



"Je n'y ai pas cru au début", a-t-elle dit, ajoutant que sa maison avait appartenu à la danseuse burlesque Gypsy Rose Lee, ainsi qu'à la chanteuse et compositrice Carole King.





L'actrice a ensuite révélé que Carole King, 80 ans, était venue faire une séance de spiritisme avec elle pour chasser l'esprit de la propriété. "Carole King est donc venue chez moi et m'a dit qu'il y avait eu un divorce vraiment horrible et qu'il y avait un fantôme dans la maison (...) Et j'ai dit 'Ouais, peu importe'. Mais d'autres personnes qui avaient séjourné là avec moi - comme des amis à moi - ont dit qu'ils avaient eu une rencontre avec une femme qui était assise sur le bord du lit."



Mais selon l'actrice, le jour où elle s'est réellement sentie effrayée était lorsqu'un livreur est venu à sa porte et a fait une déclaration terrifiante.



"J'étais à la maison un jour, sans être croyante. "C'était un livreur d'UPS ou quelque chose comme ça, j'ai ouvert la porte et il m'a dit : "Vous savez que cette maison est hantée ?". "Et j'ai dit, 'Oui, pourquoi ? Pourquoi pensez-vous cela ?". C'est alors que le visiteur a signalé une présence fantomatique trop proche pour être confortable.



"Il dit : 'Parce qu'il y a quelqu'un derrière vous'", dit Cox. "Et je me suis dit : 'Vendons.'"



Courteney Cox a vidé la maison peu de temps après cet incident. "Je ne pouvais plus jamais y dormir seule", a-t-elle avoué.