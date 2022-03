Meghan Markle: sa demi-soeur l'attaque en justice

Meghan Markle est poursuivie en diffamation par sa demi-sœur, Samantha Markle, suite à l'interview explosive qu'elle et le prince Harry ont accordée à Oprah Winfrey il y a près d'un an.



Samantha affirme que Meghan, 40 ans, a fait des "déclarations fausses et malveillantes" pendant l'entretien. Elle accuse l'ancienne star de "Suits" de prétendre faussement être "une enfant unique" et prétend que Meghan a menti sur la date à laquelle elles se sont vues pour la dernière fois.



Selon Page six, Samantha accuse aussi Meghan de s'en prendre à leur père, Thomas Markle, dans le but de vendre au monde un faux récit de sa vie. "Meghan a faussement prétendu que : (a) qu'elle s'est essentiellement élevée elle-même à partir d'une pauvreté virtuelle ; (b) qu'elle a été forcée dès l'âge de 13 ans de travailler dans une série d'emplois mal payés pour 'joindre les deux bouts'", peut-on lire dans la plainte, qui accuse en outre Meghan d'avoir trompé le public concernant l'absence de Thomas à son mariage en 2018.



"M. Markle a souffert de deux crises cardiaques dans les semaines précédant le mariage de la défenderesse en mai 2018 en raison du stress associé au mariage royal, de la traque et du harcèlement constants par les paparazzis et d'autres médias, et des SMS bouleversants qu'il a reçus de la défenderesse et du prince Harry.

Le cardiologue de M. Markle lui a dit qu'il était trop malade pour se rendre en Angleterre pour le mariage ; M. Markle n'a pas refusé d'assister au mariage, mais son médecin lui a demandé de ne pas y assister".



Elle affirme également que sa demi-sœur "a publié et diffusé des déclarations fausses et malveillantes" dans le livre à succès du New York Times, "Finding Freedom", qu'elle qualifie de "rien de plus qu'un livre de mensonges".



Samantha demande 75 000 dollars de dommages et intérêts ainsi que les frais de justice et les honoraires d'avocat.



Meghan Markle, lassée par le comportement de sa famille, préfère ne pas donner trop d'importance aux attaques de sa soeur.



"Cette poursuite sans fondement et absurde n'est que la continuation d'un modèle de comportement inquiétant. Nous lui accorderons le minimum d'attention nécessaire, ce qui est tout ce qu'elle mérite", a déclaré Michael Kump, l'avocat de Meghan Markle, à TMZ.