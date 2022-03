"J'espère que tu seras fier de moi": l'hommage émouvant de Lou, la fille de Jean-Pierre Pernaut (vidéo)

Ce lundi, Lou Pernaut a souhaité rendre un nouvel hommage à son défunt père, véritable figure du JT de TF1 pendant 33 ans. La jeune femme de 19 ans a partagé une courte vidéo retraçant certains moments heureux avec son père Jean-Pierre Pernaut, décédé le 2 mars dernier.

Le 2 mars dernier, une triste nouvelle a laissé la France orpheline : Nathalie Marquay annonçait le décès de son mari, Jean-Pierre Pernaut, à l'âge de 71 ans. Il laisse derrière lui sa femme et ses quatre enfants, Tom 18 ans, Lou 19 ans, Olivier 41 ans et Julia 44 ans. Ce lundi, à deux jours des obsèques du regretté présentateur du JT de 13h de TF1, la jeune Lou a décidé de lui rendre un nouvel hommage, très émouvant.

Sur ses réseaux sociaux, la jeune femme a partagé une courte vidéo retraçant certains moments de bonheur avec son père. On peut y voir une première vidéo de Lou aux côtés de son défunt papa, tous deux en train de rigoler. Une photo de Jean-Pierre Pernaut au restaurant, puis sur un bateau au coucher de soleil ont aussi été dévoilées. Sur une autre vidéo, on peut le voir danser, heureux. Des images probablement prises lors de leur dernier voyage en famille aux Maldives en décembre dernier.

On y voit ensuite des images de Nathalie Marquay et Lou Pernaut en train de danser, on peut même apercevoir Jean-Pierre Pernaut assis sur le canapé derrière elles. Lou finit sa vidéo par une ancienne photo du présentateur, au téléphone, datant probablement de ses débuts, il y a 33 ans. "Papa <3", peut-on lire en légende. "Merci pour votre soutien. J'espère que tu sera fier de moi autant que je suis fière d'être ta fille", a conclu la jeune femme de 19 ans.

Deux ans après avoir vaincu un cancer de la prostate, Jean-Pierre Pernaut se battait contre un cancer du poumon. Opéré en septembre dernier, il avait réussi à le vaincre. Mais le deuxième poumon a été touché, et cette fois, il n'était pas question de faire une nouvelle intervention, les médecins estimant que cela était trop dangereux. En février dernier, il a été opéré à coeur ouvert et, à la suite de complications, il a perdu la vie après avoir été plongé dans un coma profond.