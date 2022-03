Ces deux personnes pour lesquelles la Reine Elizabeth II ne manquera jamais un appel téléphonique

A la tête de la monarchie britannique, la Reine Elizabeth II devrait être joignable à tout moment. Pourtant, selon des indiscrétions révélées ce matin par le journal du Sun, quand elle prend quelques jours de repos, il y a seulement deux personnes pour lesquelles elle ne manquera jamais un coup de fil...

L'expert royal Jonathan Sacerdoti a détaillé à l'animatrice de "True Royalty TV", Christina Garibald que les services secrets du MI6 avait fourni à la Reine un téléphone Samsung. "Ce téléphone portable est doté d'un cryptage anti-piratage par le MI6 afin que personne ne puisse pirater son téléphone."

Un appareil qu'elle ne quitte jamais. La Reine est donc joignable à tout moment en cas de force majeure.

Mais de manière plus anecdotique, il y a deux personnes pour lesquelles la Reine se montre toujours disponible au téléphone: sa fille, la princesse Anne, et un ami de la famille.

L'expert affirme que cet ami de la famille est son directeur de course hippique, John Warren. Et de décrire: "Il est le gendre de l'ami de la reine, feu le comte de Carnarvon, et sa maison était le château de Highclere dans le Berkshire, que les téléspectateurs connaissent peut-être mieux sous le nom de Downton Abbey."

La Reine, passionnée par ses chevaux, ne manque jamais un appel de John.