L'improbable échange entre Ariana Grande et une fan pendant un concert de la chanteuse

Certains auraient pu bien plus mal le prendre mais Ariana Grande a opté pour la carte de l'humour.

Pendant un morceau chanté lors d'un concert donné il y a deux semaines, l'Italo-américaine commence a cappella et est interrompue par une voix dans la foule. "Recommence, je ne filmais pas", peut-on entendre. Immédiatement, Ariana Grande s'arrête de chanter et lui répond "Est-ce que tu viens de me dire 'Recommence, je filmais pas'?". Hilare, la foule s'amuse de la situation avec la chanteuse, qui ironise: "C'est bon, tu es prête maintenant?" Une réaction positive et légère saluée par les fans.