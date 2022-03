Pourquoi le sexe du bébé de Nabilla ne sera pas divulgué avant sa naissance

Nabilla tient ses admirateurs en haleine. La star de la télé-réalité, très présente sur les réseaux sociaux, donne des nouvelles de sa grossesse quotidiennement via des publications ou stories Instagram.

De ce fait, le public sait qu'à ce jour, le mercredi 9 mars, Nabilla en est à sa 27ème semaine de grossesse. "On a un ventre qui est bien rond, là on va partir faire l'échographie en famille, avertit-elle. On a hâte de faire les tests, de voir le bébé, de voir s'il va bien, de voir sa petite tête!"

À 27 semaines, Nabilla devrait largement savoir le sexe de son futur bébé... Mais n'en dit rien. Et c'est volontaire: "Pour l'instant, on ne connaît pas le sexe, on n'a pas envie de savoir. On s'est dit qu'on se garderait la surprise jusqu'au bout, on tient bon!".