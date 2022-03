Lena Mahfouf, ou "Lena Situations", l'influenceuse aux 3,6 millions de followers a désormais une poupée à son effigie

Pour certains, le pseudonyme de "Lena Situations" ne dira rien, mais c'est une icône pour toute génération.

Lena Mahfouf de son vrai nom est une influenceuse de 24 ans, née à Paris et connue sur les réseaux sociaux depuis 2017. Ce qui la démarque? Son enthousiasme, son humour sa positivité et les conseils bien-être beauté qu'elle donne aux internautes par le biais de sa chaîne Youtube ou son compte Instagram. Sur ce dernier réseau, elle comptabilise plus de 3,6 millions de followers...

Cette popularité a conduit Mattel, la maison créatrice de Barbie, à créer une poupée à son effigie, en lien avec l'ONG Inspiring girls qui encourage l'épanouissement des jeunes filles dans le monde. Sur une publication Instagram, Lena explique pourquoi: "Quand j’étais petite je n’avais pas de Barbie qui me ressemblait physiquement… J’ai passé les premières années de ma vie à en vouloir à mes parents de ne pas m’avoir conçu blanche, blonde et aux cheveux lisses car c’était pour moi, jusqu’à très tard, la seule définition de la beauté. Aujourd’hui Barbie m’a choisie pour être la porte-parole du projet le « Plafond des Rêves » et aider toutes les personnes à croire en elles. Alors je vous avoue que voir cette petite poupée aux cheveux bouclés dans son tailleur jaune et un petit livre Toujours Plus à la main c’est une immense revanche".