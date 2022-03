Ce que Mylène Farmer a toujours refusé de faire tout au long de sa carrière

Mylène Farmer est le mystère et la célébrité réunis. Ce jeudi 10 mars, elle répond dans un entretien exclusif aux questions du magazine Gala: un phénomène rare pour cette star qui est toujours restée discrète sur sa vie privée.

Dans cette interview, Mylène Farmer revient notamment sur sa vision de la popularité mais aussi sur son parcours. Et sur les raisons qui l'ont poussée à toujours écrire et chanter des textes... En français uniquement! Et ce malgré de nombreuses propositions pour interpréter en anglais. "J'aime trop les mots pour être infidèle à la langue française. Même s'il m'arrive parfois de glisser dans mes textes quelques expressions sur mesure comme 'F*ck them all' !", explique-t-elle. Sans regret pour la chanteuse aux cheveux de feu, qui n'a pas l'impression d'avoir fermé des portes à sa carrière. "Aucun regret. C'est ma liberté. Mes choix ont toujours été conscients, donc je suis sereine avec tout ça."