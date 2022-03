 Phil Collins amaigri et affaibli pour sa tournée d'adieu avec Genesis, les fans réagissent

Phil Collins est plutôt mal en point. C'est en tout cas ce qui transparaît sur ses nouvelles apparitions sur scène... On le sait atteint d'une pancréatite et de diabète, une situation "handicapante" pour le chanteur et batteur de Genesis. "On peut dire que je suis en quelque sorte handicapé, a-t-il indiqué à la BBC en septembre dernier. Je peux à peine tenir une baguette avec cette main (...) Mes vertèbres ont écrasé ma moëlle épinière à cause de la position dans laquelle je joue de la batterie. Cela vient d'années de pratique.

Son état de santé ne l'a pas empêché de vouloir remonter sur scène pour la tournée d'adieu de son groupe culte. Mais son physique amoindri a particulièrement remué les fans, notamment ce mardi 8 mars sur la scène sur Mercedes Benz Arena de Berlin. On l'y a vu amaigri, mine fatiguée, et bien moins vaillant que d'habitude, obligé de s'asseoir une partie du live...







Une allure qui a vivement fait réagir le public et les réseaux sociaux.